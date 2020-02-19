«Желаем ему здоровья»: Пригожин показал фото своей тещи и 75-летнего Антонова

19 февраля певец и композитор отмечает день рождения. Муж Валерии от всей семьи поздравил именинника с личным праздником.

19 февраля Юрий Антонов отметил свой день рождения. Одним из первых певца и композитора с 75-летием поздравил Иосиф Пригожин. Супруг Валерии пожелала народного артисту России крепкого здоровья, подметив, что песни в исполнении артиста будут жить в сердцах как нынешнего, так и будущего поколения.

На личной страничке в Instagram муж поп-исполнительницы поделился снимком, на котором его теща была запечатлена в компании именинника. Компанию Юрию Михайловичу и Галине Николаевне составил сам Пригожин и певица Валерия.

Музыкальный продюсер от всей семьи поздравил Юрия Антонова с днем рождения, подметив, что не сомневается в том, что к его словам присоединятся и многочисленные поклонники народного артиста России.

«Мы желаем ему здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Спасибо за шедевры, которые живут в наших сердцах и сердцах людей многих поколений», — добавил Пригожин.

К слову, с днем рождения Юрия Антонова поздравила и супруга модельера Валентина Юдашкина. Марина опубликовала в Instagram совместное фото с композитором, пожелав музыканту процветания, душевного покоя и исполнения заветных желаний.