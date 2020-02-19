Дмитрия Шепелева в программе «На самом деле» может заменить Тимур Еремеев

Телеведущего Дмитрия Шепелева, который уволился с Первого канала из программы «На самом деле», может заменить внебрачный сын актера Спартака Мишулина, Тимур Еремеев. Один из актеров массовки поделился новостью.

«Нам сказали, что теперь ведущим передачи будет Тимур Еремеев».

Отметим, что Еремеев — достаточно скандальная личность. Ему пришлось с помощью ДНК-теста доказывать, что он сын Спартака Мишулина. Интересно, что позже он не пошел в суд, чтобы зафиксировать факт родства. Также он отметил, что на наследство народного артиста претендовать не намерен. Не хочет он и менять фамилию.

Между тем новые выпуски шоу «На самом деле» пока еще не состоялись. Официальных заявлений от Первого канала, что именно внебрачный сын Спартака Мишулина сменит Дмитрия Шепелева, не было. При этом известно, что новые съемки пройдут уже в самое ближайшее время, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Дмитрий Шепелев на протяжении нескольких лет вел скандальное шоу. Пока он не поделился своими дальнейшими планами на жизнь. Шепелев был гражданским мужем певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга. Сейчас у него роман с Екатериной Тулуповой. Познакомился он с женщиной в детском саду. Их дети ходят в одну группу. В последнее время Дмитрий Шепелев много путешествовал со своей новой возлюбленной. Они перестали скрывать свои чувства друг к другу. Тулупова, к примеру, регулярно делится снимками в соцсетях со своей второй половинкой. Отметим, что Шепелев не позволяет родителям Фриске видеться с внуком. Платону исполнилось уже шесть лет.