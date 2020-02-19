34-летний сын Кати Семеновой экстренно госпитализирован с инсультом

Катя Семенова была звездой в 80-х. Сейчас она продолжает строить музыкальную карьеру, признаваясь, что ее пенсия очень маленькая. Ее отрадой является сын Иван от первого брака с Андреем Батуриным, который успел подарить ей внука Матвея. Наследницу звезды уже 34 года. Утром 19 февраля появилась информация в СМИ, что мужчине стало плохо и его экстренно госпитализировали.

По неподтвержденным данным, Иван был доставлен в НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского. Он находится в реанимационном отделении, сообщают журналисты. О его самочувствие ничего не известно. Однако, по предварительным данным, мужчина перенес инсульт. Сама Семенова пока не комментирует ситуацию, пишет канал 360.

Добавим, что в свое время Катю подкосил развод с юмористом Михаилом Церишенко, который ей изменял. Но спустя годы сердечная рана затянулась, и певица с новыми силами стала заниматься творчеством. О личной жизни она говорит редко, но недавно призналась, что пока не встречается с мужчинами.

Сын артистки пошел по стопам родителей и стал профессиональным музыкантом. Он трудится звукорежиссером. Иван вместе с женой воспитывает наследника. Ранее Екатерина признавалась, что души не чает в Матвейке, который, к слову, занимается в театральной студии и делает успехи. Знаменитая бабашку отмечала, что ей неважно, кем станет ее внук, когда вырастет.

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