«В СССР арестовали бы на 15 суток»: Антонов высказался о творчестве Лободы и Бузовой

В то же время исполнитель отметил, что у каждого поколения свои герои.

Певец и композитор Юрий Антонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» оценил творчество нынешних эстрадных звезд. Музыканту ведущий Борис Корчевников поставил некоторые клипы известных исполнителей. Среди них были и композиции Светланы Лободы и Ольги Бузовой.

«Громить я их творчество, конечно, не буду. Но вовсе не потому, что у меня мягкий характер. Время сейчас просто другое. В СССР арестовали бы на 15 суток. Арест был бы обеспечен за такие песни». Юрий Антонов

Как добавил исполнитель, Светлана Лобода и Ольга Бузова — люди своего времени. «Для кого они поют? Они поют для своего поколения», — подчеркнул певец.

По словам Юрия Антонова, современные песни никто не запоминает, потому что их чересчур много. Новые композиции быстро выходят из моды, потому что подпирают другие мелодии. «Мое поколение писало песни, которые звучат и пользуются успехом и через 40 и 50 лет. Вот в чем основная разница», — сказал исполнитель.