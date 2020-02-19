«Свадьбу я прятать не буду»: Юлия Барановская высказалась о своем будущем

По словам телеведущей, у детей уже есть представления о ее избраннике.

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что не любит выставлять свои романы с мужчинами напоказ. Ей не хочется, чтобы все знали о ее совместных прогулках, поцелуях, завтраках с любимым человеком. Она не понимает, зачем это делать. В то же время свадебное торжество, если до него, конечно, дойдет, она скрывать от общественности не будет.

«Свадьбу прятать не буду. Ею похвастаюсь». Юлия Барановская

Как отметила звезда, ее дети хотят свадьбу даже больше, чем она сама. Они уже все продумали. Даже то, кого звать, а кого нет на будущее торжество. К примеру, ее дочь Яна каждый Новый год загадывает, чтобы мама вышла замуж и была счастлива со своим избранником.

При этом Яна уже обрисовала будущего мужа своей мамы. Он должен быть как минимум президентом какой-нибудь большой корпорации или даже страны. Также Яна хочет, чтобы у избранника ее матери был самолет, яхта, дом на берегу океана. А вот сын Артем наоборот считает, что его мать может влюбиться даже просто, когда будет идти по улице. Барановская только смеется над детьми. Переубеждать их она не будет, потому что у каждого из них свое мнение, сообщает портал «7 дней».