«Исполнители разные, а поют одну и ту же песню»: Антонов раскритиковал современную эстраду

По словам музыканта, нынешние певцы только чуть меняют слова в своих композициях.

Музыкант Юрий Антонов, которому исполнилось 75 лет, нелестно выразился о современных исполнителях. По его словам, самобытных певцов сейчас днем с огнем не сыщешь.

«Как-то мне нечего было делать, я включил Муз-ТВ. Там то же самое. Исполнители разные, а поют одну и ту же песню. Только слова чуть-чуть меняются». Юрий Антонов

Как заметил исполнитель, у нынешних певцов нет нестандартных и новых мелодий. Очень схожи их аранжировки. Голоса у современных звезд очень похожи. Нет ярко выраженного мужского и женского начала. В итоге получается, как он считает, что-то среднее и не очень понятное для слушателей.

Не нравится Антонову и зарубежная музыка. Раньше, как он сказал, она была намного ярче. Там были шикарные исполнители и очень необычные аранжировки. Сегодня есть компьютеры, с помощью которых можно сделать любую аранжировку. Становятся, как он думает, не нужны живой звук и гитары, сообщает «АиФ».