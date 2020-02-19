«Там нет людей с театральным образованием»: Шифрин раскритиковал участников стендапов

Юморист Ефим Шифрин нелестно отозвался о людях, которые устраивают рэп-баттлы. Как заявил сатирик, он, конечно, смотрит их, потому что «не живет в башне из слоновой кости». Как только они появились, он стал их оценивать, как и новое поколение комиков.

«Что-то мне кажется наивным, что-то — невозможным, что-то — незрелым, сырым и непрофессиональным. Допустим, в нынешнем стендапе, по-моему, вообще нет людей с театральным образованием. И это очень заметно. Они не изображают человека».

Ефим Шифрин

По словам Шифрина, не так давно он выразил свою мысль о стендаперах в Фейсбуке. После этого началась бурная дискуссия. Многие стали Шифрина критиковать. Впрочем, примерно три четверти из его подписчиков также сказали, что их на дух не переносят.

При этом юморист заметил, что в своей молодости он был чем-то на них похож. И все, кто тогда выступал на сцене и кому было больше сорока лет он считал нафталиновыми и пыльными. Он никогда не хотел быть на них похожими. Но прошли годы и сейчас уже самого Шифрина и его коллег в возрасте перевели в категорию людей, которые зажились на эстраде, сообщает «МК».