«Помогите, Христа ради!»: Бортко попросил у Любимовой 800 миллионов рублей на новый фильм

Глава Минкульта заявила, что в ведомстве подумают, как помочь режиссеру.

Режиссер Владимир Бортко во время заседания профильного комитета в Государственной Думе, которое состоялось на днях, попросил у нового министра культуры России Ольги Любимовой 800 миллионов рублей на свой новый фильм.

В сюжете картины, которую хочет снять режиссер, историческая встреча императора Франции Наполеона Бонапарта и российского императора Александра Первого. Как отметил Владимир Бортко, он уже пять лет не имеет возможности снять хоть одну картину. Для нового фильма ему необходимы серьезные финансовые средства.

«Помогите, Христа ради!»

Владимир Бортко

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Между тем глава Минкульта отметила, что Владимир Бортко попросил слишком большую сумму. В то же время отказать талантливому режиссеру она не решилась. Любимова заявила, что в ее ведомстве подумают, чем можно помочь режиссеру, на счету которого сразу несколько культовых картин, сообщает «Московский комсомолец».

Отметим, что многие российские актеры несколько месяцев назад с воодушевлением восприняли новость о назначении Ольги Любимовой новым министром культуры. Как они считают, с ее приходом ведомство получит новый виток развития.