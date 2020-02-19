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Алиной Загитовой восхитился швейцарский певец Бастиан Бейкер

Как отметил исполнитель, для него была огромная честь петь композицию «Аллилуйя».

Алиной Загитовой восхитился швейцарский певец Бастиан Бейкер
Певец Бейкер восхищен Загитовой/globallookpress.co

Известный швейцарский певец Бастиан Бейкер в своем Instagram выразил восхищение российской фигуристкой Алиной Загитовой. В группе поддержки фигуристки был сделан репост записи.

Как отметил певец, для него была огромная честь петь песню «Аллилуйя» для российской фигуристки, которая, как известно, приняла участие в одном из швейцарских шоу. Как заметил исполнитель, композиция была одним из основных моментов шоу. При этом он отметил, что когда узнал, что ему придется кататься вместе с российской звездой, то у него задрожали ноги и он стал сильно нервничать.

«Спасибо, что доверилась мне и являешься очень крутой молодой леди на льду и вне льда!»

Бастиан Бейкер

Отметим, что Алина Загитова не так давно объявила о приостановке карьеры. На льду в этом сезоне в официальных стартах она уже не появится. Спортсменка пропустила чемпионат страны. Соответственно не поехали и на европейское первенство. Эксперты сходятся во мнении, что звезда в недалеком будущем объявит о завершении карьеры.

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