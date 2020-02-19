«Не надо приклеивать мне ярлыки»: Антонов высказался о своем советском «богатстве»

Музыкант утверждает, что 80% того, что о нем пишут – ложь.

Про Юрия Антонова частенько пишут, что он был одним из немногих подпольных советских миллионеров. В юбилей музыканта (ему исполнилось 75 лет), «Комсомолка» решила узнать, правда ли это.

«Пожалуйста, не надо приклеивать мне ярлыки. То, что говорит интернет про известных людей, на 80% — вранье. Да, я действительно был небедным, но тогда никто не считал деньги», — ответил Антонов.

По словам народного артиста, в ту пору к большим деньгам никто не стремился, ибо это было бессмысленно – потратить их все равно было некуда.

Однако Антонов никогда не экономил на одежде и парфюме, прибегая к услугам фарцовщиков. Его знаменитые импортные пиджаки были куплены именно у них. Дорогие духи тоже были обязательны в арсенале Юрия Михайловича. Музыкант очень любил, когда хороший аромат замечали красивые девушки.