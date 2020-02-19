«Вылитый папа»: сыну Шубской и Овечкина исполнилось полтора года

Модель Анастасия Шубская разместила в Instagram снимок своего сына Сергея. Отцом ребенка, как известно, является известный российский хоккеист, который давно играет в НХЛ, Александр Овечкин. Ребенку 18 февраля 2020 года исполнилось полтора года.

Многие поклонники в комментариях отметили, что Сергей Овечкин, как две капли воды похож на своего звездного отца: «Вылитый папа», «Ваша семья одна из самых приятных и интересных! Любви вам и гармонии в отношениях! А сынуля конечно же, папина ксерокопия! Пусть не болеет и растет на радость родителям! Чудесный мальчишка!»

Отметим, что своего сына Анастасия Шубская и Александр Овечкин назвали в честь брата хоккеиста Сергея. Он погиб в автомобильной аварии, когда Саше было всего десять лет.

больше по теме Овечкин и Шубская посетили ужин у Дональда Трампа Хоккеист подарил президенту США свой игровой свитер.

Александр Овечкин не любит рассказывать о трагедии, которая произошла в его семье много лет назад. Он лишь отмечал, что именно старший брат следил за его первыми успехами в хоккее.