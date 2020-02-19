«Сергей ничего путного не сделал в жизни»: Лоза поддержал Пугачеву и раскритиковал Соседова

Как сказал певец, у нас в стране хватает музыкальных критиков.

Музыкант Юрий Лоза в эфире YouTube-шоу «И грянул Грэм» нелестно отозвался о музыкальном критике Сергее Соседове, который, как известно, часто высказывается о звездах шоу-бизнеса. В частности, о примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.

По словам Юрия Лозы, нет ничего плохого, что Пугачева «выскочила на сцену и поет». По его словам, она может делать все, что ей вздумается. Она, как он считает, имеет на это полное право.

«А кто такой Соседов? Мы часто слушаем людей, которые того не стоят. Сергей ничего путного не сделал в жизни. Ну что-то написал. У нас много музыкальных критиков». Юрий Лоза

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Отметим, что в прошлом году Алла Пугачева дала два концерта. Один состоялся в Кремлевском дворце, а второй прошел в столице Белоруссии Минске. Каждый раз в зале был полный аншлаг. Между тем Сергей Соседов отмечал, что Пугачева уже немощна и ей пора дать дорогу молодым музыкантам, а самой уйти на творческий покой.