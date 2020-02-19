«Пошлем любовь»: Стриженовы отказались от премии «Пара года» в пользу Заворотнюк

Телеведущие вспомнили, что в прошлом году их награждала сама актриса, а также ее муж Петр Чернышев.

Журнал Moda topical наградил звезд премией «Пара года». Церемония проходит ежегодно, в этот раз она была двенадцатой.

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На сей раз мероприятие вели Стас Костюшкин с супругой Юлией, а в прошлом году – Петр Чернышев с Анастасией Заворотнюк. Они также получили премию в номинации «Творческая пара». В этом году чета не смогла появиться на церемонии по известным причинам – Анастасия больна, а Петр поддерживает ее. Однако гости вечера не забыли про них.

Александр и Екатерина Стриженовы неожиданно для всех решили отказаться от своей награды и переадресовать ее паре Заворотнюк и Чернышева.

«Из их рук мы получали премию «Пара года» много раз. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и поддержку этой паре. И все сегодняшние номинации посвятим ребятам», — произнес со сцены Александр Стриженов.

Теперь премия в номинации «Самая крепкая пара» принадлежит им.

Напомним, ранее мы писали о блистательном выступлении Оксаны Федоровой, которая появилась на сцене премии в необычном амплуа. Телеведущая выступила в роли певицы, составив эффектный дуэт с Дмитрием Галихиным. Звезда давно целенаправленно занимается вокалом. И, не исключено, что на российской эстраде вскоре появится новое, хоть и очень знакомое, имя.