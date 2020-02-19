«Спасибо роднуля!»: жена Джигана впервые показала лицо сына в анфас

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, родив в Майами ребенка, буквально через несколько часов поделилась его фото в личном блоге. В отличие от многих звезд, она не стала скрывать лицо мальчика и выложила снимок в анфас.
«Я все. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид!» — подписала она кадр.
«Спасибо роднуля! I LOVE YOU!» — тут же отметился счастливый отец.
Судя по всему, роды прошли в штатном режиме, по крайней мере, девушка не стала жаловаться об этом. Процесс происходил в одной из престижных американских клиник. Джиган присутствовал при появлении малыша на свет и сам перерезал пуповину.
Напомним, для пары это уже четвертый ребенок, до появления сына, семья воспитывала трех дочек.