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«Спасибо роднуля!»: жена Джигана впервые показала лицо сына в анфас

В отличие от многих российских звезд она не стала скрывать внешность малыша.

«Спасибо роднуля!»: жена Джигана впервые показала лицо сына в анфас
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Global look press

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, родив в Майами ребенка, буквально через несколько часов поделилась его фото в личном блоге. В отличие от многих звезд, она не стала скрывать лицо мальчика и выложила снимок в анфас.

«Я все. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид!» — подписала она кадр.

«Спасибо роднуля! I LOVE YOU!» — тут же отметился счастливый отец.

Судя по всему, роды прошли в штатном режиме, по крайней мере, девушка не стала жаловаться об этом. Процесс происходил в одной из престижных американских клиник. Джиган присутствовал при появлении малыша на свет и сам перерезал пуповину.

Напомним, для пары это уже четвертый ребенок, до появления сына, семья воспитывала трех дочек.

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