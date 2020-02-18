Ирина Хакамада вспомнила, как в Сети обсуждали, ходит или нет она в лифчике

Как сказала известный политик, многие тогда встали на ее защиту.

Политик и экономист Ирина Хакамада в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что никогда не читает новости о себе в Сети. Ей совершенно неинтересно, что о ней пишут.

«Я честно признаюсь, что никогда в жизни не гуглила новости о себе. Мне это совершенно неинтересно. Что там пишут, вообще без разницы. Однажды, правда, мне сказали, что идет бурное обсуждение: ходит Хакамада в лифчике или без него. Потом я узнала, что большинство людей меня защищали». Ирина Хакамада

Также Ирина Хакамада рассказала, что такое успех в ее понимании.

«Успех — это не про деньги. Успех заключается в предоставлении людям продукта или услуги, от которой ты получаешь кайф. Все миллионеры рассказывают о том, что они не думали о деньгах, когда их зарабатывали. Они просто разрывали шаблоны. Но все-таки если ты хочешь получить оценку, то ты должен на этом заработать деньги. В несправедливом обществе деньги являются все-таки необходимым условием для счастья, но недостаточным», — заявила Ирина Хакамада.

Как отметила телеведущая, в своей жизни она училась у всех понемногу. И прежде всего у самой себя.