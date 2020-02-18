«Это то, о чем лучше не знать»: «летописец Путина» Колесников ответил на вопрос о жене президента

Журналист «Коммерсанта» стал новым гостем Юрия Дудя в его передаче на YouTube.

Журналист газеты «Коммерсант» Андрей Колесников ответил на вопрос о личной жизни президента Владимира Путина. Пишущий о жизни президента около 20 лет корреспондент стал новым гостем Юрия Дудя в его передаче на YouTube-канале. Дудь поспешил поинтересоваться у Колесникова, есть ли сегодня у Путина жена?

Судя по реакции Колесникова, подобной формулировки он не ожидал. Корреспондент признался, что вопреки обширному опыту работы недалеко от президента, он не знает, женился ли Путин во второй раз.

Колесников подчеркнул: приватная жизнь нашего президента тщательно скрывается им от посторонних глаз, и это однозначно правильный шаг, поскольку каждый человек, вне зависимости от масштабов личности, имеет на это полное право.

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«Глядя вам в глаза, заявляю – я понятия не имею об этом. Это то, о чем лучше не знать. У человека должна быть частная жизнь, он имеет право на хранение нее внутри себя. У Путина личная жизнь скрыта от посторонних глаз, и от моих-то уж точно», — сказал он.

Колесников заявил, что не считает возможным интересоваться подобным аспектом жизни политического лидера, поскольку и сам неоднократно становился жертвой чужого некорректного любопытства.