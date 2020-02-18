67-летнего Александра Самойлова заснял в квартире любовницы собственный сын

Александр Самойлов состоит в браке с женщиной по имени Ирина Аверина. У него есть трое детей. Однако в сентябре 2018 года в семье артиста произошел скандал. Тогда он публично признался жене, что у него была тайная любовница, которая моложе него на 20 лет. Тогда его супруга была беременна вторым сыном. Также у него была и связь с девушкой, которая моложе его на 40 лет. После той истории актер снова стал мирно жить с женой.

Сейчас Самойлову 67 лет. Однако на днях он снова дал повод думать, что неверен возлюбленной. Собственный сын Аркадий заснял его дома у любовницы. После этого Ирина вызвала мужа пройти проверку на детекторе лжи, но в последний момент он, сославшись на проблемы со здоровьем, отказался проходить проверку на полиграфе.

В студии передачи «На самом деле» появилась супруга актера. Она рассказала, что Александр позвонил ей и сообщил, что задерживается на работе. Однако женщина заподозрила неладное. Тогда она позвонила коллеге артиста и узнала, что он покинул съемочную площадку с Литой.

«У меня с ней поверхностное знакомство. Когда-то Александр с ней пересекался на съемках. Мы были у них в гостях пару раз», — отметила женщина.

По ее словам, ни муж, ни Лита не брали трубку. Тогда она вместе с 21-летним сыном отправилась якобы к приятельнице. «Звоню в дверь — никто не отвечает. Попросила Аркашу позвонить папе. Слышу, за дверью пилинь-пилинь. Пару звонков прошло и выключилось», — вспомнила Ирина.

«Это второй этаж, поэтому сын пошел посмотреть в окно. И заснял, как папа стоял там и покуривал», — добавила она. Супруга артиста подозревает, что он ей изменил.

Эксперты в студии поинтересовались о том, почему Ирина терпит такое поведение мужа. «А я подала на развод», — призналась она. Самойлов тоже пришел в студию. Он считает, что зря ранее признался в неверности. Актер уверен, что с тех пор супруга постоянно подозревает, что у него интрижки с другими женщинами.

Эксперты решили уточнить, о скольких любовницах Александра знает его законная жена. Артист признался, что изменял всем трем женам. Ирина отметила, что только она пережила трех любовниц супруга.

Проверку на детекторе лжи прошла предположительная любовница Самойлова. Лита заверила, что актер был у нее с мужем в гостях, но полиграф показал, что женщина солгала в том, что в тот день их в квартире было трое. Ее супруга дома не было.

Эксперты пришли к выводу, что Александр лжет о проблемах со здоровьем и намеренно не стал проходить проверку на полиграфе. Полиграфолог Роман Устюжанин намекнул, что Самойлов действительно снова изменил. Он заверил, что ему известна правда.