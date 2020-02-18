«Я против»: Гурцкая высказала свою позицию по абортам

Певица заявила, что подобные поправки в конституцию способны усугубить и без того непростую ситуацию в стране.

Диана Гурцкая высказалась по предложению законодательно закрепить запрет на аборты.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в Конституции РФ необходимо закрепить пункт, препятствующий прерыванию беременности на законодательном уровне. Политик подчеркнул, что он направил соответствующий документ в Комитет по законодательству. Свою позицию Милонов объяснил тем, что человек становится таковым не в момент рождения, а еще задолго до этого.

41-летняя певица Диана Гурцкая не одобрила подход Милонова. В беседе с РИА Новости она заявила, что частично разделяет мнение депутата на хирургическое вмешательство — абортов действительно должно стать меньше. Однако она не поддерживает также законодательный запрет на подобного рода операции, ведь Диана уверена: подобные вещи способны усугубить и без того не вполне идеальную картину.

«Я лично против абортов. Но в нашей стране был период, когда из-за их запрета резко возросло число непрофессионального прерывания беременности, что вызвало огромное число трагедий и смертей женщин», — высказалась она.