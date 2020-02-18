Пенсионный фонд отсудил деньги у рыбной базы Аллы Пугачевой

Пенсионный фонд России отсудил деньги у рыбной базы, сорок процентов акций которой принадлежат примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Всего было подано два иска, которые удовлетворил арбитражный суд. Теперь подчиненные певицы должны будут погасить долг в размере девяти тысяч рублей.

Отметим, что у Пугачевой есть охото-рыболовецкое хозяйство в Астраханской области. База находится в заповеднике. Недалеко вертолетная площадка, на берегу шикарная баня. Также имеется причал для катеров и круглосуточная охрана.

Кстати, до Каспийского моря от базы рукой подать. Около двадцати километров, сообщает телеграм-канал Mash.

Добавим, что на сайте базы очень красиво завлекают к себе отдыхающих. Здесь обещают незабываемый отдых в полях цветущего лотоса. Хозяева базы обещают приезжим туристам «результативную рыбалку». Кстати, самый бюджетный вариант отдыха равен семи тысячам рублей с человека в сутки. Также можно заказать себе питание.