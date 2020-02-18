«Слышу об этом впервые»: пиар-агент Бочкаревой опровергла долги актрисы

Пиар-агент актрисы Натальи Бочкаревой опровергла факт существования задолженности у актрисы.

Ранее сразу несколько СМИ напомнили, что Преображенский суд Москвы обязал знаменитость выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за хранение наркотических веществ. Такое наказание сыгравшая Дашу Букину актриса получила вместо 3 лет заключения.

Недавно же выяснилось, что спустя практически месяц Бочкарева так и не внесла деньги за отказ от медицинского освидетельствования, а также за нарушение скоростного режима. Сейчас на счету актрисы висит долг в 60 тысяч рублей.

Портал Teleprogramma.pro связался с официальными представителями знаменитости. Пиар-агент Бочкаревой пояснила – информация не соответствует действительности. Никаких задолженностей у Натальи нет, все квитанции были оплачены ею своевременно.