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«Ты у меня еще юная и задорная»: Клявер запечатлел 70-летнюю маму на семейном ужине

17 февраля Ирина Викторовна отпраздновала свой день рождения.

«Ты у меня еще юная и задорная»: Клявер запечатлел 70-летнюю маму на семейном ужине
Денис Клявер и его супурга Ирина (Фото: Globallookpress.com)

Вдова ныне покойного народного артиста России Ильи Олейникова 17 февраля отпраздновала свой юбилей. Маме экс-солиста группы «Чай вдвоем» исполнилось 70 лет.

На личной страничке в Instagram Денис Клявер подметил, что они обязательно отпразднуют это событие в кругу семьи. Позже артист поделился отчетным снимком с праздничного ужина. Певец запечатлел на совместном селфи виновницу торжества, подметив, что годы над ней не властны.

Певец Денис Клявер с мамой Ириной Викторовной
Денис Клявер поздравил маму с днем рождения. Фото: Instagram.com/denisklyaver

По словам Дениса, его мама искренне радуется каждому поздравлению и знаку внимания в свой адрес. И в 70 лет Ирина Викторовна все также подпевает любимым композициям, кружась в танце. Поп-исполнитель подметил, что, глядя на свою родительницу, он понял, что истинный возраст — это не дата в паспорте, а состояние души.

«Какая же ты у меня еще юная и задорная! Люблю тебя очень! С днем рождения, мамочка», — обратился к имениннице Клявер.

Певец пожелал маме крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и вдохновения. Кроме того, Денис поблагодарил верных почитателей за поздравления в адрес виновницы торжества.

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