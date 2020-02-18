«Ты у меня еще юная и задорная»: Клявер запечатлел 70-летнюю маму на семейном ужине

Вдова ныне покойного народного артиста России Ильи Олейникова 17 февраля отпраздновала свой юбилей. Маме экс-солиста группы «Чай вдвоем» исполнилось 70 лет.

На личной страничке в Instagram Денис Клявер подметил, что они обязательно отпразднуют это событие в кругу семьи. Позже артист поделился отчетным снимком с праздничного ужина. Певец запечатлел на совместном селфи виновницу торжества, подметив, что годы над ней не властны.

По словам Дениса, его мама искренне радуется каждому поздравлению и знаку внимания в свой адрес. И в 70 лет Ирина Викторовна все также подпевает любимым композициям, кружась в танце. Поп-исполнитель подметил, что, глядя на свою родительницу, он понял, что истинный возраст — это не дата в паспорте, а состояние души.

«Какая же ты у меня еще юная и задорная! Люблю тебя очень! С днем рождения, мамочка», — обратился к имениннице Клявер.

Певец пожелал маме крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и вдохновения. Кроме того, Денис поблагодарил верных почитателей за поздравления в адрес виновницы торжества.