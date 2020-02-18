Данила Козловский улетел в США на роды к беременной Ольге Зуевой

Звездные актеры со дня на день станут в первый раз родителями.

Актер Данила Козловский улетел в Америку к своей возлюбленной актрисе Ольге Зуевой. Со дня на день девушка должна родить ребенка. Пол будущего наследника звезды не раскрывают. Актер хочет быть рядом со своей второй половинкой, когда у них на свет появится ребенок.

В окружении пары рассказывают, что у Козловского это первый отпуск за долгое время. Он очень устал за последнее время. Попросил всех своих друзей во время звонков не разговаривать с ним о фильмах, съемках и монтаже.

Кстати, вовсе не случайно, что пара решила рожать в Америке. Ольга Зуева в США получала актерское и режиссерское образование. В Америке она снималась в эпизодах нескольких картин.

Добавим, что именно Америка несколько лет назад соединила Козловского и Зуеву. Они познакомились на вечеринке у общих друзей. Актриса так влюбилась, что уехала за Козловским в Россию. Она оставила в США работу и своих многочисленных друзей, сообщает «СтарХит».