«Я зарабатывала бы совсем другие деньги»: Ханга отреагировала на слова Борисовой, что она колдунья

Телеведущая Елена Ханга в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответила на слова своей коллеги Даны Борисовой. Отметим, что звезды ранее вели вместе программу на НТВ «Принцип домино».

Недавно во время «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» Борисова сказала, что Елена Ханга – колдунья. Якобы она делала куклу вуду. Более того, Борисова считает, что в том числе и из-за Ханги она угодила в реабилитационный центр, где лечилась от алкогольной и наркотической зависимости.

«Мы недавно вместе с ней были на передаче у Андрея Малахова. Она со мной фотографировалась в обнимку и потом выкалывала в соцсетях снимки. Она эту историю придумала еще десять лет назад. Ну подумайте сами. Если вы считаете, что я на вас порчу навожу, вы ко мне подойдете? Будете со мной целоваться, а потом размещать фотографии в Instagram. Если бы у меня были сверхспособности, то я бы работала не на телевидении. Я зарабатывала бы совсем другие деньги». Елена Ханга

Как считает Ханга, слова Борисовой — какое-то недоразумение. «Дана просто хайп ловит. Придумывает забавные истории, а вы ведетесь. Если бы я была колдуньей, то у моих программ были бы самые огромные рейтинги в мире», — заявила она.