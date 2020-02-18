Герои «Союзмультфильма» стали рекламировать доставку еды

Служба доставки еды Delivery Club дала новую жизнь героям «Союзмультфильма». Компания объединилась с известной студией и создала совместную наружную рекламу, которую сейчас можно увидеть на улицах Москвы и других городов.

Оказалось, что любимые с детства герои отлично подходят для продвижения сервиса, ведь они неразрывно связаны со своей любимой едой. Всем известно, что Карлсон обожает пироги и варенье, а кот Матроскин знает толк в бутербродах. Только достать любимые лакомства в новом веке стало проще. Винни-Пух, например, теперь может подкрепиться с помощью смартфона, а не ружья и воздушного шара, что и демонстрирует нам рекламная кампания. Ну а Вовка из Тридевятого царства просто идеально вписался в промо с его фразой: «Хочешь — мороженное, хочешь — пирожное!»

Пожалуй, это прекрасная коллаборация. По крайней мере, дети на улицах будут чаще встречать персонажей отечественных мультфильмов, чем западных супергероев. Да и наши родные сердцу мультяшки доказывают, что до сих живы не только на советских пленках, но и в современных проектах.