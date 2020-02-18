«Не люблю, когда мне врут»: Хоркина призналась, что любит порядочных и честных мужчин

Прославленная российская гимнастка Светлана Хоркина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказалась о своей личной жизни. Как известно, своего первого сына она родила от мужа актрисы Веры Глаголевой — миллиардера Кирилла Шубского. В 2005 году на свет появился Святослав.

Ведущий программы Борис Корчевников вспомнил, что в 2000 году, когда у Хоркиной как раз и был роман с неким мужчиной. Она в одном из интервью в те годы обронила фразу, что ее молодой человек — это райский мирок, в который она никого не пускает.

«Много воды утекло с тех пор. Считаю, что личная жизнь должна оставаться для личного пользования. Дабы не спугнуть счастье. Я люблю порядочных и честных мужчин. Для меня горькая правда лучше сладкой лжи. Не люблю, когда мне врут. Мужчина сказал — мужчина сделал. Стараюсь и сама не врать никому». Светлана Хоркина

При этом гимнастка сказала, что прекрасно знает о ком тогда говорила в СМИ, но и сейчас она не готова об этом подробно рассказывать. «Конечно, помню о ком идет речь. Такое не забывается. А вообще я замужем за гимнастикой. Этот вид спорта сделал меня лучшей в мире», — заметила спортсменка.