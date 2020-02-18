«Даже после 30 грамм дурным становлюсь»: Малежик после инсульта перестал пить алкоголь

Певец Вячеслав Малежик, который несколько лет назад перенес инсульт и прошел длительную реабилитацию, заявил, что сейчас не может позволить себе выпивать. За последнее время, как отметил 73-летний музыкант, он, конечно, подлечился. Но к здоровью относится все равно с трепетом и осторожностью.

«Алкоголь? Нет, нет! Во-первых, я за рулем. Во-вторых, даже после 30 граммов дурным становлюсь. Мне это не нравится. Я уважаю своих слушателей, да и трезвым гораздо приятнее общаться с людьми». Вячеслав Малежик

По словам музыканта, во время реабилитации, которая проходила в Зеленограде, он сделал классный концерт для других пациентов клиники. Причем в шутку он назвал его «паралимпийский концерт». Медбратья и медсестры выкатывали его на сцену, и он пел песни. При этом собрался полный зал поклонников его творчества.

Как добавил звездный исполнитель, для него сейчас главное — полностью поправиться после болезни. Он хочет всем доказать, что инсульт для человека не приговор. Он не хочет разочаровывать своих многочисленных поклонников, поэтому бодрится, сообщает «МК».

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Вячеслав Малежик также отметил, что обожает читать. Однако из-за болезни у него лопнул сосуд. Он был лишен возможности читать книги, а это для него многое значит. Сейчас он в основном смотрит телевизор, чтобы быть в курсе всех последних событий в мире.