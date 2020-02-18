Дмитрий Тарасов подписал контракт с «Рубином» на три месяца

Игрок будет выступать за казанцев до конца сезона 2020 года.

Футболист Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином» сроком на три месяца. За команду из Татарстана он будет выступать до конца спортивного сезона 2020 года, который закончится в мае. На длительный срок руководители казанского клуба 32-летнего игрока подписывать пока не рискнули. Информацию о подписании контракта разместила пресс-служба клуба в Твиттер.

❗️Официально❗️

«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым✍🏼

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📃Соглашение рассчитано до окончания сезона 2019/20.

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Добро пожаловать!❤💚

🖥 https://t.co/8mBt4HyAoe pic.twitter.com/SkaJGGzDzx — «Рубин» Казань (@fcrk) February 18, 2020

Отметим, что Тарасов участвовал в двух сборах команды. Последний завершился 9 февраля в Турции.

В прошлом сезоне Дмитрий Тарасов выступал за московский «Локомотив». Всего за железнодорожников он провел 15 матчей. Никакими результативными действиями футболист не отметился.

Дмитрий Тарасов бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Сейчас он женат на модели Анастасии Костенко. Не так давно она родила футболисту дочь. Это уже второй ребенок в семье. От первого брака у игрока также есть дочь. Сейчас Тарасов счастливый многодетный отец.