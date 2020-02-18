Шестнадцатилетняя дочь Вячеслава Малафеева не смогла ужиться с мачехой

Девушка сейчас живет отдельно от родителей в одной из квартир футболиста.

Вторая жена футболиста и известного в прошлом вратаря санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Екатерина Комякова рассказала, что старшая дочь игрока шестнадцатилетняя Ксения съехала от них. С отцом и с мачехой у нее возникали каждодневные споры. Как считает Екатерина, всему виной переходный возраст. Футболист в итоге принял решение, что девушке лучше пожить в одной из его квартир отдельно от остальных членов семьи.

Как отметила новая супруга прославленного вратаря, у них в семье есть определённые правила, которые надо соблюдать. К примеру, запрещено ругаться матом, необходимо ходить в школу, найти себе занятия по душе. Девушка, к сожалению, их не соблюдала.

«Просто Ксюше нужно пожить отдельно, чтобы понять, какие ошибки в поведении она допускает. Мы всегда находимся с ней рядом». Екатерина Комякова

Напомним, что первая жена Вячеслава Малафеева погибла в автомобильной аварии в марте 2011 года. Примерно через полтора года вратарь снова женился. Екатерина оформила документы, чтобы считаться официальной родительницей для детей игрока от первого брака — сына и дочери. Также у них родился совместный сын, сообщает «СтарХит».