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«Пока еще руки не дошли оформить»: Арина Шарапова призналась, что пока обходится без пенсии

По словам телеведущей, она работает, поэтому о пособии от государства не задумывалась.

«Пока еще руки не дошли оформить»: Арина Шарапова призналась, что пока обходится без пенсии
Шарапова не получает пенсию от государства/http://globallookpress.com/

Телеведущая Арина Шарапова, которой сейчас 58 лет, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что пока еще ни разу не получала пенсию от государства. Причина проста – она просто никогда ее не оформляла.

«Я понятия не имею, какая у меня пенсия. Понятия не имею. Даже не выясняла. Я пенсию себе не оформляла. Так можете и написать. В будущем планирую, конечно, оформить себе пособие. Пока еще руки не дошли оформить. Я работающая. Могу себе позволить пока без нее обходиться».

Арина Шарапова

Отметим, что ранее многие другие звезды из мира шоу-бизнеса высказались о своих пенсиях. Своеобразным лидером стал певец Борис Моисеев. Его директор Сергей Горох поведал, что музыкант получает 25 тысяч рублей. Плюс ему как заслуженному артисту 30 тысяч платит мэр столицы Сергей Собянин.

Кстати, многие звезды отмечали, что им было бы непросто прожить, но очень выручает надбавка от мэра столицы. Несколько лет назад он распорядился доплачивать народным и заслуженным артистам, которые прописаны в столице.

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Арина ШараповаБорис МоисеевНовости googleпенсии звездСергей ГорохСергей Собянин
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