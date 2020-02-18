«Был период, когда покупала безумно дорогие вещи»: Кравец рассказала о стоимости своих украшений

Светская львица Алена Кравец в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о самых дорогих украшениях и аксессуарах в своем гардеробе.

«У меня есть очень дорогое кольцо. Оно стоит 80 тысяч евро. Есть очень дорогой редкий бриллиант. Он стоит больше ста тысяч долларов. Это только бриллиант, без огранки. Если его сделать с огранкой, то цена соответственно будет еще больше. Был период, когда покупала безумно дорогие вещи. Есть и сумочка за 35 тысяч долларов. Я фанатка дорогих сумок. Но последние годы мне больше нравятся бриллианты, недвижимость. У меня вектор в эту сторону сместился. То есть я считаю, что это более разумные вложения, приобретения. И поэтому, когда меня спрашивают, что лучше получить в подарок от мужчины, я всегда говорю: или хорошая недвижимость, или хорошие бриллианты. Они всегда в цене. А сумочка – это всего лишь сумочка». Алена Кравец

Отметим, что ранее певица Ирина Дубцова рассказала, что у нее есть крокодиловая сумка за 35 тысяч евро. При этом она верит, что главный подарок ей сделают в будущем.

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А вот модель Мария Погребняк – обладательница дорогого обручального кольца с бриллиантом десять карат. Подарок она получила на свадьбу от супруга.