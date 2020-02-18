«За сатанизм выступает»: Охлобыстин сцепился со Стерлиговым из-за опального священника Смирнова

Православный священник Дмитрий Смирнов недавно ославился грубоватым сравнением гражданских жен с женщинами низкой социальной ответственности. Это выступление породило волну осуждения и негатива в его адрес.
Журналист и юрист Екатерина Гордон и вовсе решила перейти от слов к делу, подав на него заявления в полицию и прокуратуру по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Ведущая «Модного приговора» также призвала женщин объединяться против сексистски настроенных мужчин и заявила, что готова бесплатно поддержать любого, кто счел слова батюшки оскорбительными.
«На данный момент в мою юридическую компанию обратилось еще несколько женщин с просьбой помочь им подготовить аналогичные заявления», — написала она в личном блоге.
Не остался в стороне и бизнесмен Герман Стерлигов, который тоже высказал свою позицию в этом вопросе. По его мнению, православный священник вообще не должен принимать отношения, зарегистрированные в ЗАГСе, дескать, истинный брак – только венчаный. И то при условии, если благословили родители.
«Для христиан такие извращения недопустимы. А Дмитрий Смирнов за этот сатанизм активно выступает. Меня это не удивляет. Кто кому служит, тот тому и раб», — написал он в Instagram.
Бывший священник и актер Иван Охлобыстин не поддержал Стерлигова в этом вопросе, неожиданно заступившись за опального коллегу.
«Отец Димитрий Смирнов – кристально честный человек, пастырь добрый, изменивший жизнь сотен людей в лучшую сторону. Чтобы иметь право судить его, необходимо соответствовать самым высоким духовным и нравственным нормативам. Очень сомневаюсь, что вы Герман, при всем уважении, им соответствуете», — отметился он в комментариях.