«За сатанизм выступает»: Охлобыстин сцепился со Стерлиговым из-за опального священника Смирнова

Православный священник Дмитрий Смирнов недавно ославился грубоватым сравнением гражданских жен с женщинами низкой социальной ответственности. Это выступление породило волну осуждения и негатива в его адрес.

Журналист и юрист Екатерина Гордон и вовсе решила перейти от слов к делу, подав на него заявления в полицию и прокуратуру по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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Ведущая «Модного приговора» также призвала женщин объединяться против сексистски настроенных мужчин и заявила, что готова бесплатно поддержать любого, кто счел слова батюшки оскорбительными.

«На данный момент в мою юридическую компанию обратилось еще несколько женщин с просьбой помочь им подготовить аналогичные заявления», — написала она в личном блоге.

Не остался в стороне и бизнесмен Герман Стерлигов, который тоже высказал свою позицию в этом вопросе. По его мнению, православный священник вообще не должен принимать отношения, зарегистрированные в ЗАГСе, дескать, истинный брак – только венчаный. И то при условии, если благословили родители.

«Для христиан такие извращения недопустимы. А Дмитрий Смирнов за этот сатанизм активно выступает. Меня это не удивляет. Кто кому служит, тот тому и раб», — написал он в Instagram.

Бывший священник и актер Иван Охлобыстин не поддержал Стерлигова в этом вопросе, неожиданно заступившись за опального коллегу.