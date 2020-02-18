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Пиар-агент Вадима Самойлова отреагировал на слова его брата о краже общих денег

Как заметил Александр Ядов, все подробные комментарии последуют после возвращения музыканта из Индонезии.

Пиар-агент Вадима Самойлова отреагировал на слова его брата о краже общих денег
Вадим Самойлов отдыхает в Индонезии/http://globallookpress.com/

Пиар-агент музыканта Вадима Самойлова Александр Ядов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался по поводу слов его брата Глеба. Напомним, что тот в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что брат так и не отдал ему деньги за совместные концерты, которые прошли в 2015 году. Причем он отметил, что уже и не рассчитывает их когда-нибудь получить. В суд для него было пойти делом принципа, чтобы доказать, что он не верблюд.

Также Глеб Самойлов был возмущен, что родной брат откровенно ворует его песни и поет их на своих концертах. Такое поведение он считает недостойным.

«Вадим сейчас ничего пока не будет говорить о словах брата. Он находится на отдыхе в Индонезии. Пробудет в этой стране примерно до марта. Он даже ничего не знает о словах Глеба, которые тот сказал в программе на телевидении. Когда он вернется, то я его обязательно спрошу по этому поводу. Я и сам программу не смотрел. Читал только комментарии».

Александр Ядов

Отметим, что Вадим и Глеб Самойловы создали группу «Агата Кристи», которая стала необычайно популярна в середине девяностых годов прошлого века. Сейчас оба занимаются отдельными проектами. Причем Глеб отмечал, что видел последний раз брата три года назад. Они не общаются.

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