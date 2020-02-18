«Просто помутнение»: Дмитрий Дибров опроверг приступ эпилепсии

60-летний Дмитрий Дибров опроверг информацию о том, что с ним случился приступ эпилепсии. По его словам, он просто потерял сознание, в настоящее время шоумен находится в Боткинской клинике на обследовании.

Напомним, инцидент произошел вечером 17 февраля, Диброву стало плохо на предпоказе киноленты «На Луне». В этот момент он сидел и беседовал с актером и режиссером Михаилом Горевым. Рядом находился Леонид Якубович, который фактически спас коллегу – вызвал врачей, позвонил Елене Малышевой за консультацией, оповестил супругу ведущего о его состоянии.

Дмитрий настаивает, что ничего страшного не произошло, дескать, просто возраст – 60 лет, начинают вылезать болячки.

«Просто помутнение. Какая эпилепсия! Они уже не знают, что придумать», — рассказал Дибров «Комсомольской правде».

В настоящий момент шоумен проходит в клинике обследование, называя процесс «скорее профилактикой».

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