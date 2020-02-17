Потерявшего сознание 60-летнего Диброва на «скорой» доставили в больницу

По поступившей информации, телеведущий находится под наблюдением медперсонала одной из столичных клиник.

Вечером в понедельник, 17 февраля, 60-летнего мужа модели из Ростова-на-Дону Полины Дибровой экстренно доставили в больницу. Мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание. В настоящее время Дмитрий находится под наблюдением докторов одной из столичных клиник.

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По некоторым данным, шоумена госпитализировали в Боткинскую больницу. Как передает источник «Комсомольской правды», по предварительным данным, у Дмитрия Александровича случился приступ эпилепсии. Примечательно, что близкие артиста, в частности, его 31-летняя жена Полина все произошедшее пока никак не прокомментировала.

По неподтвержденной информации, инцидент с Дибровым произошел в кафе московского кинотеатра «Октябрь». Телеведущему стало плохо, когда он разговаривал с коллегой. Находившийся рядом ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович своевременно отреагировал на случившееся. Он попросил присутствующих принести полотенце и вызвать бригаду «скорой помощи». Очевидцы произошедшего поделились информацией о госпитализации Диброва с журналистами kp.ru