«Боже, тебя надо покормить»: Асмус позировала в джинсовой мини-юбке

Супруга Гарика Харламова не так давно вернулась в Москву после февральских каникул на Мальдивах.

На Мальдивах супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова отдыхала вместе с шестилетней дочкой Анастасией. В недавнем интервью актриса из сериала «Интерны» подметила, что их с мужем кроха всю рабочую неделю занята до шести часов вечера. Девочка занимается гимнастикой, посещает каток и учится в подготовительном классе.

При этом ее звездная мама пока еще не решила, отдаст ли она наследницу в первый класс в новом учебном году. Или же даст Анастасии время на то, чтобы она могла еще немного отдохнуть от уроков, школьных линеек и других мероприятий.

На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежим снимком. Кристина Асмус вернулась в Москву после февральских каникул на Мальдивах. В кадре жена Гарика Харламова позировала в джинсовой мини-юбке и бежевом топе. Среди подписчиков знаменитости нашлись те, кто обратил внимание на фигуру актрисы.

«Кристина, красавица!», «Надо тебя накормить!», «Такая милаха!», «Боже, какие ножки худенькие», — обратились к Кристине ее подписчики.

По словам актрисы, им с мужем крайне сложно подобрать даты совместного отпуска. Из-за плотного съемочного графика Гарик не смог улететь на Мальдивы вместе с Кристиной.

Возлюбленная шоумена не стала скрывать, что она поселилась в «роскошном отеле» и осталась под большим впечатлением от оказанного ей «шикарного приема».