«Выглядит просто потрясающе»: Клявер показал редкий снимок 70-летней мамы

Денис Клявер на личной страничке в Instagram опубликовал редкий снимок своей 70-летней мамы. Экс-солист группы «Чай вдвоем» поздравил Ирину Викторовну с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья. 17 февраля вдова народного артиста России Ильи Олейникова отпраздновала свой юбилей.

По словам певца, эта «фантастическая цифра» не имеет к его маме никакого отношения, но при этом дает ей полное право самым ярчайшим образов отметить эту грандиозную дату.

«Сегодня еще одна великолепная возможность сказать кучу теплых слов в твой адрес», — отметил Денис.

С 70-летним юбилеем Ирину Викторовну поздравили и коллеги ее звездного сына, представители отечественного шоу-бизнеса, актеры кино, среди которых Юлия Семенович, Максим Галкин, Мария Берсенева, Инна Маликова, Игорь Гуляев, Катя Лель и многие другие.

Примечательно, что Берсенева не без юмора подметила, что Клявер скорее всего ввел всех в заблуждение, сказав, что его мама отпраздновала юбилей и разменяла восьмой десяток. Актриса заверила, что ей сложно в это поверить, ведь супруга покойного Ильи Олейникова выглядит как «девушка».

«Не обманывай нас! Это твоя младшая сестра! С днем рождения! Просто потрясающе выглядящая девушка!» — обратилась к имениннице Мария. «Какая же она у вас красавица! Долгих лет в радости и здоровье», — вторит актрисе близкий друг Пугачевой, модельер Игорь Гуляев. «Долгих и счастливых лет жизни мамочке, дорогой!» — добавила Катя Лель.

Напомним, что у Дениса Клявера есть трое детей: восемнадцатилетний Тимофей и шестилетний Даниэль. Кроме того, Ева Польна подарила артисту дочку Эвелин, ей четырнадцать лет.