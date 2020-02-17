Дана Борисова купила двухуровневую квартиру маме в Крыму

Телеведущая Дана Борисова в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, что купила большую квартиру своей матери в Судаке в Крыму. Причем ранее с родительницей у звезды были очень напряжённые отношения.

«У меня войны с мамой начались после возвращения с Самуи. Теперь то же самое у меня происходит с дочерью. Мы не всегда понимаем друг друга. А вот с мамой сейчас наладились отношения. Я ей подарила квартиру в Крыму. Она теперь живет в Судаке. У нее квартира с видом на Генуэзскую крепость. Двухуровневые апартаменты. Я простила мать за ее поведение. Она мне пришла на помощь, когда начались проблемы в моей жизни. Сейчас у нас все хорошо». Дана Борисова

А вот дочь Даны Борисовой Полина Аксенова с бабушкой не дружит. «Они практически не общаются. Такой негатив идет от Полины в отношении пожилого человека. Моя мама очень переживает по этому поводу», — сказала телеведущая.

По словам Даны Борисовой, не так давно матери исполнилось 65 лет. «Мы с дочкой ездили в Крым. Выдернули маму из Судака и отвезли в другой город. Отдыхали там неделю. Полина плохо себя вела рядом с бабушкой. Поведение было просто вызывающее у нее», — заметила телеведущая.