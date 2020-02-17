«Честно и искренне»: Алсу вживую исполнила несколько хитов из своего репертуара

36-летняя Алсу на импровизированной сцене вживую исполнила несколько хитов из собственного репертуара. Так, на мероприятии прозвучали ее песни «Свет в твоем окне», «Зимний сон» и «Иногда». Для выхода в свет супруга бизнесмена Яна Абрамова выбрала классический брючный костюм, отдав предпочтение приталенному жакету и черному топу. Образ артистки дополнил поясок, которым знаменитость акцентировала внимание на своей талии.

По словам певицы, она просто обожает петь под аккомпанемент рояля. Живое звучание, как считает Алсу, позволяет погрузиться в атмосферу, прочувствовать музыку. Поп-исполнительница уточнила, что спела три главных композиций из собственного пилотного альбома «Алсу», который был записан в далеком 1999 году. Певица поблагодарила поэтессу Ларису Рубальскую и композитора Вадима Байкова за песню «Свет в твоем окне».

«Обожаю петь под аккомпанемент рояля! Получается как-то очень честно и искренне. Люблю все свои песни, они вызывают столько приятных воспоминаний и тепла на душе», — отметила Алсу.

Напомним, что дочка певицы одиннадцатилетняя Микелла Абрамова стала финалисткой восьмого сезона вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Девочка попала в команду к украинской исполнительнице Светлане Лободе.