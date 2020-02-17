«Бюджет — долларов пятьдесят»: Макс Фадеев снял новый клип на «айфон»

Композитор Максим Фадеев опубликовал в Instagram видеообращение к своим поклонникам, в котором ответил на их многочисленные вопросы о клипе на его песню «Гугуша». Напомним, что музыкальное видео на англоязычную композицию Googoosha вышло еще в 2011 году, но недавно маэстро перевел ее на русский язык, и некоторые фанаты стали просить новый ролик.

И вот Фадеев признался, что не собирается специально снимать клип, нанимая профессиональную команду. Все задачи по созданию ролика он взял на себя.

«Я, когда был на Бали, просто поснимал на «айфон» разные моментики. Я его сейчас смонтирую, и у нас получится клип, который я снял вот этими руками. Посмотрите, как получилось. Бюджет клипа, я думаю, долларов пятьдесят, может быть…» — сказал продюсер.

Многие поклонники в комментариях стали заверять его, что бюджет не важен, главное — творческая задумка.

Напомним, что эту песню Фадеев посвятил Гульнаре Каримовой — дочери бывшего президента Узбекистана, которая поет под псевдонимом Гугуша. Несколько лет назад композитор помог ей выпустить ее первый англоязычный альбом.