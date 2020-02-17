«Мама воспитывает, а папа поощряет»: 17-летняя дочь Меладзе высказалась о родителях

От предыдущих отношений у певца есть трое детей. В союзе с Альбиной Джанабаевой на свет появились сыновья: Константин и Лука.

54-летний Валерий Меладзе вместе с экс-солисткой группы «ВИА Гра» воспитывает двоих сыновей: шестнадцатилетнего Константина и пятилетнего Луку. Наследников музыканту подарила Альбина Джанабаева. От первого брака с Ириной Малухиной у артиста есть старшие дочери: 29-летняя Инга, двадцатилетняя София и семнадцатилетняя Арина.

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Несмотря на то, что Валерий Меладзе живет с новой семьей, он поддерживает отношения с девочками, которые уважительно относятся к выбору родителей. В недавнем интервью младшая из дочерей музыканта высказалась о маме и отце, рассказав о том, кто в семье проявляет строгость, а кто, наоборот, чаще балует и поощряет.

По словам девушки, своего папу она считает исключительно добрым, оптимистичным и веселым человеком. Как говорит Арина, у них в семье можно ощутить своеобразное деление обязанностей: если мама больше воспитывает, то отец поощряет. Наследница певца уверена, ее папа просто не умеет долго злиться и обижаться. Кроме того, девушка, как, впрочем, и ее сестры, всегда могут обратиться к Меладзе за советом. Он не запрещает дочерям общаться с ним, как с другом.

«У нас в семье такое деление: мама воспитывает, а папа поощряет, он долго злиться просто не может», — приводит Hello! слова младшей дочери Валерия Меладзе.

По словам Арины, если раньше она хотела, как папа, связать свою жизнь с творчеством, то сейчас планирует пойти в Первый мединститут на педиатра. Уже три года девочка готовится к поступлению в медицинский вуз. И как говорит дочка Меладзе, родители ее во всем поддерживают.