Это Ревва?: поклонники Кати Лель заподозрили певицу в неверности мужу

Исполнительница продемонстрировала страстный поцелуй с супругом и оказалась в щекотливой ситуации.

Певица Катя Лель отправилась на отдых на Бали и с удовольствием делится с подписчиками снимками с далеких берегов. Отдыхает исполнительница не одна, а с супругом, и периодически Игорь Кузнецов появляется в кадре.

Недавно артистка решила повысить градус и опубликовала снимок, на котором запечатлен страстный поцелуй. Катю Лель подписчики узнали сразу же, а вот относительно мужчины возникли щекотливые вопросы, пишет портал OA.

Многие всерьез начали интересоваться, не Александр Ревва ли составляет компанию певице, уж больно фактурным оказался мужчина на снимке. Но вскоре разобрались, что о супружеской неверности речи не идет и певицу не в чем упрекнуть.

Поцелуй она дарит супругу Игорю Кузнецову, а сходство с Александром Реввой объясняется зачесанными назад волосами и подкаченным торсом.

Супруги отдыхают вдвоем, дочка Эми осталась дома, так как не было возможности пропустить занятия в школе, сообщает 5-tv.ru.