Концертный директор Гуфа рассказал, когда рэпер снова выйдет на сцену

Исполнитель сломал два ребра и был вынужден отменить концерты.

Концертный директор рэпера Гуфа прокомментировал отмену концертов артиста из-за полученной травмы. Исполнитель сломал сразу два ребра и был вынужден отказаться от выступлений. Все случившееся Эдгар Кеосаян назвал «бытовой травмой» и заверил, что скоро артист вернется на сцену.

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О том, при каких условиях Алексей Долматов (сценический псевдоним Гуф) получил травму, Кеосаян распространяться не стал, отметив, что это «форс-мажорная» ситуация.

Из-за переломов были отменены все запланированные концерты в феврале, в том числе в Саратове. Но врачи дают положительные прогнозы и 6 марта артист должен будет выйти на сцену в Мурманске.

«Бытовая травма. Не надо переживать. Все нормально», — прокомментировал Кеосаян 5-tv.ru.

Всем поклонникам звезды были принесены извинения, деньги за билеты пообещали вернуть в кратчайший срок.

В конце января рэпер был арестован полицией в аэропорту Абу-Даби. Во время отдыха на Пхукете 40-летний музыкант наломал дров и направлялся в клинику, чтобы поправить здоровье, пишет портал argumenti.ru.