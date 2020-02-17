40-летняя бывшая пассия принца Гарри покончила с собой

В Лондоне покончила с собой 40-летняя бывшая девушка принца Гарри и по совместительству телеведущая Кэролайн Флек. Как стало известно, тело журналистки обнаружили родственники в ее квартире еще 15 февраля. Шокированные близкие вызвали полицию и скорую. Прибывшим врачам ничего не оставалось, как диагностировать смерть ведущей проекта «Остров любви».

Незадолго до смерти Флек преследовали несчастья. Сначала бывший молодой человек журналистки Льюис Бертон расстался с ней со скандалом, а затем и вовсе написал заявление в полицию, в котором сообщил, что Кэролайн избивала его.

Спустя время свое заявление он забрал, однако Флек все равно лишилась работы в «Острове любви» — передачу она вела с 2015 года. Продолжили расследование дела и силовики.

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Журналистам телеканала CNN родственники погибшей рассказали, что шокированы произошедшим. Сама ведущая была уверена, что справится с проблемами и выиграет суд. Официальной реакции от принца Гарри, который встречался с Флек в 2009 году, пока не последовало. В тот год пара повстречалась несколько месяцев, а после давления журналистов распалась.