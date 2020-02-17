«Я смотрел, хороший фильм»: Дмитрий Песков оценил новый проект Дудя

Фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» собрал уже 12 миллионов просмотров на YouTube.

Если кто-то считает, что до блогеров и обитателей YouTube властям нашей страны нет никакого дела, то есть отличный пример обратного. Как оказалось, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже оценил новый проект Юрия Дудя и даже похвалил его за профессионализм. Напомним, 11 февраля на видеосервисе появился двухчасовой фильм об опасностях ВИЧ в нашей стране, его посмотрели уже более 12 миллионов раз, а представители системы здравоохранения сообщают о всплеске желающих сдать тест на ВИЧ.

Как сообщает издание РБК, Дмитрий Песков заметил, что сейчас крайне важно, чтобы нужные люди в Минздраве РФ тоже выделили два часа своего времени и познакомились с этим видеороликом.

«Я смотрел, хороший фильм», — похвалил картину Дмитрий Песков.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай также уже видел проект «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» и назвал его полезным, однако с некоторыми данными все же не согласился, не уточняя, с какими именно.