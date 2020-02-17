«Мой сын продаст его и купит себе домик»: Бледанс стала обладательницей платья Орейро

Актриса Эвелина Бледанс в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о платье, которое ей досталось от уругвайской певицы Наталии Орейро. Звезда не сомневается, что с годами этот наряд будет стоить немалых денег.

«Для меня вещи уже давно не играют никакой роли. Я храню, конечно, какие-то уникальные сумки. Правда, сильно дорогих вещей в моем гардеробе нет. Зато у меня есть платье, в котором Наталия Орейро снималась в клипе. Я не знаю, сколько это платье стоит сейчас. Но я уверена, что через 20 лет наряд станет раритетом. Мой сын продаст его и купит себе домик». Эвелина Бледанс

При этом телеведущая не поделилась подробностями, как у нее оказалось это платье. «Не могу рассказать, как у меня оно появилось. Единственная проблема, что данный наряд очень маленького размера. Мне платье не подойдет. Наталия очень худенькая», — заметила Эвелина Бледанс.

Также актриса отметила, что ей нравится Орейро как творческая личность. «Она с годами не меняется. Я не могу назвать себя ее фанаткой, но она мне симпатична. И еще вот что скажу. Когда-то у кого-то оказалась шляпка Мерлин Монро. Этот человек, конечно, не понимал, что шляпка через годы будет стоить миллионы долларов. А потом она принесла его семье большие деньги. Я, кстати, сейчас делаю стену славы в своем доме. Буду вывешивать какие-то обложки журнальные, фото, важные для меня вещи. Но платье не повешу. Но я знаю, что оно у меня есть. Наталия — культовый персонаж, и ее все обожают. Данное платье, так скажем, вложение в будущее», — заметила актриса.