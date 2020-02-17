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Сафронов вспомнил, как получил по страховке 320 тысяч долларов

Как отметил художник, деньги за пораненный палец ему выплатила немецкая компания.

Сафронов вспомнил, как получил по страховке 320 тысяч долларов
Сафронов получил солидную сумму от страховой компании/http://globallookpress.com/

Художник Никас Сафронов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что несколько лет назад получил от немецкой страховой компании солидную денежную сумму.

«Я поранил палец во время работы над одной из картин. А я тогда каждый год страховался в немецкой кампании. Платил по 22 тысячи долларов им каждый год. В итоге получил от них 320 тысяч долларов. Стараюсь страховаться каждый год. Сейчас, правда, делаю это уже в российских компаниях».

Никас Сафронов

Также художник вспомнил, как однажды попался на удочку мошенников. Он купил в Турции несколько квартир для своих детей. Знакомые убедили его приобрести еще и большой участок земли.

«Оказалось, что этот участок ничего не стоит. Купил какой-то огород. Он был записан на компанию, которая погрязла вся в долгах. В итоге я потерял около миллиона долларов. Несколько лет пробивал эту историю и пытался добиться справедливости. Сейчас, конечно, уже более внимательно отношусь ко всякого рода предложениям», — заявил Никас Сафронов.

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