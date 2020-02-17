Сафронов вспомнил, как получил по страховке 320 тысяч долларов

Художник Никас Сафронов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что несколько лет назад получил от немецкой страховой компании солидную денежную сумму.

«Я поранил палец во время работы над одной из картин. А я тогда каждый год страховался в немецкой кампании. Платил по 22 тысячи долларов им каждый год. В итоге получил от них 320 тысяч долларов. Стараюсь страховаться каждый год. Сейчас, правда, делаю это уже в российских компаниях».

Никас Сафронов

больше по теме Никас Сафронов хранит деньги в зарубежных банках Известный художник признался, что обжигался на вкладах.

Также художник вспомнил, как однажды попался на удочку мошенников. Он купил в Турции несколько квартир для своих детей. Знакомые убедили его приобрести еще и большой участок земли.

«Оказалось, что этот участок ничего не стоит. Купил какой-то огород. Он был записан на компанию, которая погрязла вся в долгах. В итоге я потерял около миллиона долларов. Несколько лет пробивал эту историю и пытался добиться справедливости. Сейчас, конечно, уже более внимательно отношусь ко всякого рода предложениям», — заявил Никас Сафронов.