«Ужаснулся, что эта женщина всегда будет рядом со мной»: Альтов рассказал о жене

Уже почти 50 лет он счастлив в браке с дирижером-хоровиком Ларисой Альтовой.

Сатирик Семен Альтов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей супруге Ларисе. По профессии она дирижер-хоровик. Вместе они уже почти пятьдесят лет и скоро будут отмечать золотую свадьбу.

«Я три года добивался сердца Ларисы. И вот мы уже почти 50 лет вместе. Она много лет преподавала детям музыку. Хороший педагог. Она умеет общаться с детьми. Супруга необычайно музыкальный человек с прекрасным чувством юмора. Наша свадьба, как сейчас помню, проходила в обычной столовой. Помню мы поссорились, я купил букет цветов и сделал ей предложение. Она ответила мне согласием». Семен Альтов

Как заметил Семен Альтов, он всю жизнь кормил семью. С женой всегда было взаимоуважение. Правда, первое время бывали и ссоры. «Помню, как мы поехали в Таллин в свадебное путешествие. Проснулся утром. Ужаснулся, что эта женщина всегда будет рядом со мной. Все-таки раньше, до свадьбы, я был по своей сути одиночкой», — заметил сатирик.

От брака с Ларисой у Семена Альтова один сын Павел. Мужчина занимается бизнесом. «Он у меня трудоголик. У него уже трое детей. Сегодня все свободное время посвящаю себя внукам», — заявил Семен Альтов.