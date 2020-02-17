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По стопам отца: сын Виктора Цоя занялся музыкой

Осенью Александр планирует организовать два концерта группы «Кино».

По стопам отца: сын Виктора Цоя занялся музыкой
Виктор Цой. Фото: Global look press

34-летний сын Виктора Цоя Александр решил провести концерты группы «Кино» в Санкт-Петербурге и Москве, «оживив» голос своего отца. Этой осенью на сцену выйдут легендарные музыканты Юрий Каспарян, Александр Титов и Игорь Тихомиров и исполнят хиты коллектива. Голос же самого Цоя оцифруют и запустят вместе с их голосами.

Как сообщила «Комсомольская правда», сын погибшего в автокатастрофе музыканта с 16 лет жил в Москве, работал на телевидении, занимался веб-дизайном, изучал английский язык. Позже опять переехал в Санкт-Петербург и основал в нем клуб. У парня всегда был музыкальный талант, но, если верить слухам, его мама Марианна Цой была категорически против этого увлечения.

Александр Цой. Фото
Александр Цой. Фото https://www.instagram.com/sashatso.y/

Однако после ее смерти парень все-таки решил заняться тем, к чему всегда тянулась его душа. Для начала он устроился гитаристом в группу Para bellvm, где работал под псевдонимом Молчанов. Затем основал коллектив «Ронин», для которого сам пишет песни и сам же их исполняет.

Также Александр Цой сотрудничает с коллективом «Кино», поскольку права на песни отца принадлежат именно ему. Такого расклада после гибели рок-музыканта добилась Марианна Цой через суд. На предстоящих концертах «Кино» он выступит в роли продюсера.

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