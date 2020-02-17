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Светлана Лазарева объяснила, почему Ветлицкая отказалась быть крестной ее дочери

Как отметила певица, ее подруга много лет назад сменила веру.

Светлана Лазарева объяснила, почему Ветлицкая отказалась быть крестной ее дочери
Ветлицкая не стала крестной мамой дочери Лазаревой/http://globallookpress.com/

Певица Светлана Лазарева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что ее подруга Наталья Ветлицкая больше не является крестной мамой ее ребенка. У исполнительницы, как известно, в 1996 году родилась дочка. Она назвала ее в честь Ветлицкой Натальей.

«Благодаря Ветлицкой Наташа появилась на свет. У меня тогда была в жизни сложная ситуация. Я была возрастной и старородящей дамой. Именно Ветлицкая привела меня в классную клинику. Там я и родила Наташу. Конечно, Ветлицкая стала крестной мамой».

Светлана Лазарева

Однако через какое-то время раздался звонок от подруги. «Она сказала, что поменяла веру. И больше не имеет права быть крестной матерью. К христианской вере она теперь не имеет никакого отношения», — заметила Светлана Лазарева.

По словам певицы, сейчас ее дочь учится во МГИМО. Отец купил девушке квартиру, так что она ни в чем не нуждается. «Пока она учится я ей помогаю. Она у меня скромная и умная девушка. На Наташу Ветлицкую никакой обиды не держу. Если бы сейчас встретились, то я бы ее обняла. Она очень важный человек в моей жизни. Могу о ней говорить только с благодарностью», — заметила исполнительница.

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