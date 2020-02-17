Светлана Лазарева объяснила, почему Ветлицкая отказалась быть крестной ее дочери

Певица Светлана Лазарева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что ее подруга Наталья Ветлицкая больше не является крестной мамой ее ребенка. У исполнительницы, как известно, в 1996 году родилась дочка. Она назвала ее в честь Ветлицкой Натальей.

«Благодаря Ветлицкой Наташа появилась на свет. У меня тогда была в жизни сложная ситуация. Я была возрастной и старородящей дамой. Именно Ветлицкая привела меня в классную клинику. Там я и родила Наташу. Конечно, Ветлицкая стала крестной мамой». Светлана Лазарева

Однако через какое-то время раздался звонок от подруги. «Она сказала, что поменяла веру. И больше не имеет права быть крестной матерью. К христианской вере она теперь не имеет никакого отношения», — заметила Светлана Лазарева.

По словам певицы, сейчас ее дочь учится во МГИМО. Отец купил девушке квартиру, так что она ни в чем не нуждается. «Пока она учится я ей помогаю. Она у меня скромная и умная девушка. На Наташу Ветлицкую никакой обиды не держу. Если бы сейчас встретились, то я бы ее обняла. Она очень важный человек в моей жизни. Могу о ней говорить только с благодарностью», — заметила исполнительница.