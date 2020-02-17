«Я боялась, стояла на коленях»: Пугачева не хотела отпускать Галкина на гастроли

Телеведущий, как известно, побывал не так давно в Австралии и Новой Зеландии.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что не хотела отпускать на гастроли по Австралии и Новой Зеландии своего супруга телеведущего Максима Галкина. Всему виной различные эпидемии, бушующие в мире. Особенно ее тревожит коронавирус, от которого в Китае уже погибло более тысячи человек.

«Я боялась, стояла на коленях. Говорила ему, что не надо туда ехать». Алла Пугачева

Впрочем, Галкин без происшествий съездил на другой континент и вернулся домой здоровым и невредимым. Как отметила Примадонна, сейчас она поглощена домашними заботами. Следит за здоровьем близнецов шестилетних Лизы и Гарри. «Они постоянно к зубному ездят. У них сейчас зубы шатаются. Слежу, чтобы не было кариеса», — заявила Алла Пугачева.

А вот за старшую дочь певицу и актрису Кристину Орбакайте, которая сломала несколько недель назад лодыжку и была вынуждена перенести спектакли в театре, Алла Пугачева не волнуется. «Она молодая. Все у нее заживет. Кристина уже большая девочка», — сказала Примадонна.